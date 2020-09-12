شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق دوام المعلمين والطلبة في مخيم الزعتري بالأردن لمدة أسبوع بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مدير تربية البادية الشمالية الغربية في الأردن حسن ملاك السبت، تعليق دوام المعلمين والطلبة في مخيم "الزعتري" للاجئين السوريين لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، قال مدير تربية البادية الشمالية الغربية في الأردن إن التحول من التعلم المدرسي إلى التعلم عن بعد، حفاظًا على صحة المعلمين والطلبة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وسجلت الخميس الماضي 3 إصابات جديدة بالفيروس في المخيم الذي يستضيف لاجئين سوريين، حسب ما أعلن محافظ المفرق ياسر العدوان، حيث تعود الإصابات إلى أردنيين اثنين يعملان داخل المخيم ولاجئة سورية وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت، إنه "منذ ظهور فيروس كورونا في الأردن، تأكدت إصابة 5 لاجئين من مخيمي الزعتري والأزرق".