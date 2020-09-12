شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المتفوقين "دليفرى".. مدرسة كويتية توصل شهادات التفوق والدروع لبيوت الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت إحدى مدارس الكويت في منطقة الأحمدي التعليمية «بيت المتنبي» الطلبة دليفرى، وبحسب صحيفة الراي الكويتية، لم تمنع الظروف الصحية المدرسة من تكريم متفوقيها في الصفين العاشر والحادي عشر للعام الدراسي التكميلي 2019 - 2020، وقامت بتوصيل شهادات تفوقهم ودروعهم التذكارية إلى منازلهم بعد أن تعذّر عليها تنظيم حفل تفوقهم.

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ووفقا للصحيفة، فان المدرسة المُبادرة، حصرت أسماء المتفوقين استناداً إلى نتائجهم في الفصل الدراسي الأول، ثم حصرت عناوينهم، وقام وفد من إدارتها برئاسة رئيس قسم الاجتماعيات الأستاذ حسين العجمي، بزيارات ميدانية إلى الطلبة في بيوتهم، فيما وجّه مراقب التعليم الثانوي فيها كلمة مسجلة إلى الطلبة عبر الواتس أب مهنئاً بنجاحهم وتفوقهم.

وأكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن بادرة المدرسة لقيت استحساناً كبيراً من قبل أولياء الأمور والطلبة والمعلمين، وسط إشادات بالفكرة التي ستترك أثراً كبيراً في نفوس الطلبة، متمنياً أن تحذو بقية المدارس حذوها، أو أن تقوم وزارة التربية بتعميم هذه التجربة التي يفيض منها الكرم والخُلق في أبهى صورهما.