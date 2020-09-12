شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات كويتية تصل السودان لمواجهة آثار الفيضانات والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار الخرطوم اليوم السبت طائرة إغاثة كويتية لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان. وكان في استقبال الطائرة، بمطار الخرطوم، القائم بالأعمال الكويتي لدى السودان عبدالكريم صالح المجيم، ومفوض العون الانساني الدكتور عباس فضل الله. ونقلت الطائرة 44 طنا من المواد الطبية والغذائية.

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