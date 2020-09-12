شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يشيد بجهود التحالف العربي فى إعادة الأمن لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أهمية تجاوز كل "المنغصات" والتحديات والعمل المخلص والجاد في تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض، والذي يصب في مصلحة شعبنا اليمني دون استثناء. وأشاد هادي - خلال اجتماع عقده، مع نائبه علي محسن الأحمر ورئيس البرلمان سلطان البركاني، ورئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت بجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم لليمن وعلى مختلف المستويات.

وكانت السعودية قدمت آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه في شهر يونيو المنصرم.

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كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوم.

وكلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بتشكيل حكومة جديدة، بناء على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، كما عين أحمد حامد لملس محافظا لعدن، والعميد محمد الحامدي، مديرا للشرطة و ترقيته إلى رتبة لواء.وفي المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية.

ع ج - ك ف