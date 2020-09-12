8 إصابات جديدة بكورونا في موريتانيا والإجمالي يرتفع إلى 7274 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورنا المستجد، وذلك بعد إجراء 199 فحصا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و274 حالة. وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - بأنه جرى تسجيل 18 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6 آلاف و804 أشخاص، فيما وصل عدد الوفيات إلى 161 وفاة في حين يتابع 309 علاجهم في المستشفيات.

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