الرئيس اليمنى: اتفاق الرياض فى مصلحة شعبنا دون استثناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أهمية تجاوز كل المنغصات والتحديات والعمل المخلص والجاد في تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض، موضحا أن اتفاق الرياض في مصلحة شعبنا اليمني دون استثناء.
ووفقا لموقع العربية الحدث، أكد الرئيس اليمني خلال اجتماعه مع نائبه علي محسن الأحمر ورئيس البرلمان سلطان البركاني، ورئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبدالملك، بجهود الأشقاء في التحالفا لعربى في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم لليمن وعلى مختلف المستويات.
وتناول الاجتماع جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وخاصة ما يتصل بالأوضاع الخدمية والمعيشية والتطورات الميدانية.
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