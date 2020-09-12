شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير يستهدف رتل إمدادات لشركة متعاونة مع القوات الأمريكية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية فى خبر عاجل مساء اليوم السبت، أن رتل إمدادات مملوك لشركة متعاونة مع القوات الأمريكية بصلاح الدين بالعراق ، تعرض لتفجير ، فيما عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، على 217 قنبلة هاون في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد وعلى عبوات ناسفة في كركوك شمال العراق،

وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - أن "قوة من الفرقة الأولى من الشرطة الاتحادية، عثرت على 217 قنبلة هاون وعلى 3 صواريخ من المخلفات الحربية في منطقة (الزعفرانية) خلال حملة لتنظيف وإزالة النفايات والأنقاض، حيث تم رفع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي، بهدف تأمين وحماية المواطنين جراء هذه المخلفات الحربية".

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وفي سياق متصل، نفذت الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية عملية أمنية لتفتيش قرى (الجهماوية – وادي الكرحة – نويشين) بكركوك؛ عُثر خلالها على 5 عبوات ناسفة بالإضافة إلى دراجة نارية، وتم تدميرها من قبل مفارز متفجرات الفرقة.