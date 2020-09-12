"الثوري الإيراني" يحذر المنامة من انتقام قادم إثر التطبيع

أنقرة/الخليج 365

حذّر الحرس الثوري الإيراني، حكام البحرين من انتقام "شعبها المسلم والأمة الإسلامية"، بسبب تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء في بيان الحرس الثور الإيراني، السبت، ردا على تطبيع البحرين لعلاقاتها مع إسرائيل، "إنّ المسؤولين عن هذه الخيانة، سيكونون هدفاً لانتقام الأمة الإسلامية وفي مقدمتهم شيعة البحرين".

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وجاء في البيان :"لينتظر حكام البحرين الجلادون، الانتقام القاسي من مسلمي الشعب البحريني ومجاهدي القدس".

وحذر البيان البحرين، من فتح الخليج العربي وبحر عمان أمام النفوذ الإسرائيلي.والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين، الثلاثاء، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.