السودان.. قطر توزع مساعدات على 2000 أسرة متضررة من السيول

الخرطوم/ الخليج 365

وزع الهلال الأحمر القطري، السبت، مواد غذائية وطبية على 2000 أسرة متضررة من السيول والفيضانات جنوبي العاصمة الخرطوم.

ووفق وكالة الأنباء السودانية، ستشمل أنشطة توزيع المساعدات ولاية الخرطوم وعددا من الولايات المتأثرة، دون ذكر عددها.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع الإغاثي، ضمن برنامج الاستجابة العاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات الذي يستهدف 20 ألف أسرة.

ويتم المشروع بدعم من صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري.

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والجمعة، أطلقت الدوحة حملة تبرعات "سالمة يا سودان"، بمبادرة من المؤسسات القطرية لدعم مشاريع مواجهة السيول والفيضانات.

وبلغت حصيلة التبرعات أكثر من 90 مليون ريال قطري منها 50 مليونا، من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتواصل عدة دول أبرزها، تركيا وقطر ومصر والعراق والسعودية، إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان، لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربتها وتسببت بتشريد آلاف السكان.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أن حصيلة قتلى السيول والفيضانات بلغت 106، وإصابة 54 آخرين، فيما بلغ عدد المنازل المتضررة أكثر من 70 ألفا.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

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