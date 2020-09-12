ارتفاع قتلى سيول وفيضانات السودان إلى 106

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

وزارة الداخلية:

ـ السيول والفيضانات أدت إلى تعرض 72 ألفا و222 منزلا في عموم البلاد لانهيار كلي أو جزئي

ـ الخسائر شملت كذلك تضرر 8 آلاف و293 أفدنة زراعية و180 مرفقا و359 متجرا ومخزنا

ارتفع إلى 106 قتلى، السبت، حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "القتلى جراء السيول والفيضانات ارتفعت إلى 106، والإصابات إلى 54".

وكانت آخر حصيلة سابقة للضحايا تشير إلى 103 قتلى و56 مصابا.

وأضافت وزارة الداخلية أن السيول والفيضانات أدت، كذلك، إلى تعرض 72 ألفا و222 منزلا في عموم البلاد لانهيار كلي أو جزئي.

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وأوضحت أن 28 ألفا و250 منزلا انهارت بشكل كلي، فيما شهد 43 ألفا و972 منزلا انهيارات جزئية.

ولفتت الوزارة إلى أن الخسائر جراء السيول والفيضانات شملت، كذلك، تضرر 8 آلاف و293 أفدنة زراعية (الفدان يساوي 4200 متر مربع)، و180 مرفقا، و359 متجرا ومخزنا، إضافة إلى نفوق 5 آلاف و482 رأس ماشية.

والسبت الماضي، أعلن مجلس الدفاع والأمن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

وتواصل عدة دول أبرزها تركيا وقطر ومصر والعراق والسعودية، إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان، لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي تسببت في تشريد آلاف السكان.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.