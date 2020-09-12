شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» نشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثالث عبر قنوات عين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثالث.

وأوضحت وزارة التعليم أنه يمكن متابعة الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابــط).

كما نشرت وزارة التعليم دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، والصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللمرحلة الثانوية (المستوى الأول) على النحو التالي: