سعد لمجرد يعلق على جريمة بشعة ترتكب بحق قاصر بالمغرب

وقال لمجرد في تعليق عبر صفحته الرسمية على موقع "انستغرام" اليوم السبت، "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك عدنان والله يصبر والديك، الإعدام قليل في حق هذا المجرم".

وتصاعد غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد تداول صور الطفل وأسرته على نطاق واسع، حيث من جهته قال الممثل المسرحي المغربي يونس صردي في تدوينة على موقع فيسبوك "هناك أشخاص بيننا لديهم أمراض نفسية سيئة، راقبوا أطفالكم"، مؤكدا أن "للثقافة والفن دور كبير في الرقي والتقدم بالمواطنين".

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب أن قوات الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة كانت قد توصلت يوم الاثنين المنصرم ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يسكنها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.