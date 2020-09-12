شرطة دبي تضبط مصابا بـ"كورونا" وثق تجوله بمقطع فيديو

وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت إن الضبط جاء بعد أن خالف الشاب قرار الحجر المنزلي، رغم تأكده من إصابته بفيروس كورونا، وتعمده كسر اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.

وأوضحت الشرطة أن الشاب "نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يؤكد من خلاله إصابته بالفيروس وتعمده الخروج لشراء القهوة، معرضا حياة الآخرين للخطر" مشيرة إلى أنه تم "إحالته للحجر الصحي، مع اتخاذ الإجراءات والقوانين اللازمة بحقه".

وذكرت الشرطة أنه تم تغريم الشاب بمبلغ 50 ألف درهم (أكثر من 13.6 ألف دولار).