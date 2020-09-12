القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "مقاتلات التحالف استهدفت، فجر اليوم، بعدد من الغارات تجمعاً لآليات وعربات للحوثيين شرق مفرق الجوف".
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من جهة أخرى، قال تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين، إن مقاتلات التحالف نفذت 23 غارة على محافظة مأرب، توزعت بـ 16 غارة على مديرية مجزر و7 غارات على مديرية مدغل، الواقعتين شمال غربي مأرب.
وأضاف أن التحالف شن ثلاث غارات على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية باقم شمال صعدة، مشيراً إلى تعرض محافظة حجة شمال غربي اليمن إلى غارة جوية على جمارك حرض شمال غربي حجة.
وفي وقت سابق اليوم، نفذت مقاتلات التحالف 8 غارات على العاصمة صنعاء وضواحيها، استهدفت 6 غارات منها مقر دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان شرقي العاصمة، حسب ما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر من "أنصار الله" في غارات للتحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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