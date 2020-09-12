وفيات كورونا في العراق يناهز الـ 8 آلاف

بغداد– سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، "تم فحص 18949 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض (الناجم عن فيروس كورونا المستجد)، في العراق 1883048.

وأضافت "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 4106 إصابات، و60 حالة وفاة وتماثل 3887 حالة إصابة للشفاء"، لافتة إلى ان "مجموع الإصابات الكلي بلغ 286778، ومجموع حالات الشفاء 221283، فيما مجموع الراقدين بالمستشفيات 57554، من بينهم 575 بالعناية المركزة، ومجموع الوفيات 7941 شخصا".

وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، الاثنين الماضي، تحديد نسبة حضور للموظفين في المؤسسات الحكومية بـ 50 بالمئة، وإعادة فتح المطاعم بدءا من اليوم السبت بعد إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية في آذار/مارس الماضي "وباء عالميا".

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وقال عضو اللجنة رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، في بيان، إن "اللجنة العليا عقدت اجتماعها السابع عشر برئاسة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وبحضور كافة أعضاؤها"، لافتا إلى أن "اللجنة اتخذت عدة قرارات مهمة على ضوء ما طرح في جدول الأعمال ومن أهمها تحديد نسبة 50 بالمئة فيما يتعلق بالدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات والوزارات الحكومية".

وأضاف "كما اتخذت اللجنة قرارا باستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا، وكذلك فتح المطاعم واستئناف والفعاليات الرياضية وفق شروط صحية واجب الالتزام بها على أن تنفذ اعتباراً من 12 أيلول من الشهر الجاري".