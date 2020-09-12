أفيخاي أدرعي يهنئ الرئيس السوري بعيد ميلاده

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، بعث فيها برسالة إلى الرئيس بشار الأسد، بمناسبة عيد ميلاده الـ55.
وقال أدرعي في تغريدته الأولى: "تهنئة خاصة للرئيس السوري بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف، يوم أمس الجمعة".
وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "في العام الخامس والخمسين من عمر بشار الأسد تبقى الأمنية له ولسكان جنوب سوريا مستقبلا أفضل وأجمل عبر التحرر من كل تموضع إيراني والميليشيات الإيرانية، أمثال حزب الله على الأراضي السورية، ليقي هذا البلد الخراب والدمار".
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