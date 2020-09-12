شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: اتفاق السلام مع إسرائيل يعطى فرصة للسلام لدول وشعوب المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزيانى، أن اتفاق السلام الذي أبرمته مملكة البحرين مع إسرائيل، يعد خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تجسيد المبادرة العربية، مؤكدا أنه يجعل المنطقة أكثر أمنا واستقرارا، وأن اتفاق السلام مع إسرائيل جاء إيمانا من الملك البحرينى حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، بأهمية المضي قدما في جعل منطقة الشرق الأوسط مستقرة وآمنة، ولزرع الأمل في الشباب وشعوب المنطقة، بعد أن عانت من صراعات في الفترة الأخيرة، وقد لاحظنا أعداد القتلى والنازحين واللاجئين".

وقال وزير الخارجية البحرينى، خلال لقاءه بقناة سكاى نيوز الإخبارية، إن القضية الفلسطينية هي قضية محورية أساسية للسلام، موضحا أن البحرين تسعى إلى حل يؤكد حل الدولتين واتفاق السلام مع إسرائيل يعطي فرصة للسلام لدول وشعوب المنطقة.

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ولفت وزير الخارجية البحرينى، إلى أن البحرين تضع خطة طريق للسلام، للمساهمة بالوصول إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر لدول وشعوب المنطقة، متابعا: اتخذت البحرين هذا الخيار كخيار استراتيجي، كما أن الإعلان يمثل التزام الطرفين بمواصلة الجهود للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ونأمل أن تنبثق منه عدة اتفاقيات بالجوانب الاقتصادية والتقنية والتنموية تكون ذات منافع متبادلة للطرفين.