شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. إصابة شخص في صفوف قوى الأمن باشتباكات مع المتظاهرين في بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام لبنانية، سقوط جريح على الأقل في صفوف قوى الأمن الداخلي، إثر الاشتباك مع المتظاهرين على الأوتوستراد المؤدي الى مفرق القصر الجمهوري، كما اعتقلت القوات الأمنية عددا من المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة على الجنود.

وقالت قناة " لبنان 24 " الرسمية إنه سقط جريح في صفوف قوى الأمن الداخلي إثر الاشتباك مع المتظاهرين.

وكانت تجمعات من اللبنانيين قد خرجت اليوم بالقرب من محيط قصر بعبدا حيث مقر إقامة الرئيس اللبنانى ميشال عون، تردد هتافات مؤيدة وداعمة للرئيس في الوقت الذي تحل غدا الأحد ذكرى الأربعين لكارثة انفجار مرفأ بيروت الذى خلف وراءه ما يقارب 7000مصاب و200قتيل؛ وبهذه المناسبة يقيم غبطة البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى صلاة على أرواح الشهداء والضحايا فى كنيسة سيدة لبنان حريصا بحضور عدد من أهالي الضحايا والشخصيات العامة فى لبنان

وفى الوقت نفسه خرج لبنانيون فى تجمعات أخرى مطالبين برحيل النظام محملينه مسئولية ما يمر به لبنان من أحداث كارثية وأزمات مستعصية.

Advertisements



مظاهرات لبنان