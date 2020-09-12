شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاب الضالة تفرض حظر التجول فى مدينة الأغواط الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى سكان العديد من أحياء مدينة الأغواط الجزائرية، اليوم السبت، من الانتشار المخيف للكلاب الضالة ليلا، مؤكدين أنها فرضت عليهم ما يشبه حظرا للتجول، ودعا سكان المدينة السلطات الجزائرية إلى وضع حد لمعاناتهم من خلال إطلاق حملة واسعة لإبادة الكلاب الضالة، وإزالة النفايات ومخلفات إشغال البناء التى ساهمت فى توفير بيئة ملائمة للحيوانات المؤذية.

ووفق ما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، طالب السكان أيضًا بإيجاد حل للانتشار الواسع للحشرات خاصة البعوض، الذى أجبر السكان على المكوث داخل منازلهم للاحتماء من هذه الحشرة الناقلة للأمراض.