شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثى تستهدف الأحياء السكنية فى مأرب بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل ، أن ميليشيات الحوثى أطلقت عددا من الصواريخ على الأحياء السكنية فى مأرب ، فيما تواصل الجيش اليمنى وقوات التحالف العربى فرض السيطرة على مواقع حيوية في جبهتي مريس في الضالع وماهلية في مأرب، التى شهدت مقتل العديد من عناصر الحوثيين بينهم 4 قيادات ميدانية بارزة .

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم السبت، إن الجيش اليمنى استعاد عربة مدرعة، إضافة إلى تدمير 3 أطقم تابعة للمليشيات في جبهة (نجد العتق) ، و شنت مقاتلات التحالف العربى فى اليمن، الذى تقوده المملكة العربية السعودية فجر اليوم السبت، عدة غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية فى ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء وأفاد شهود عيان فى اليمن، أن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بشكل مباشر مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.

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