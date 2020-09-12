شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين و6 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 6 وفيات جديدة في القدس والضفة الغربية المحتلتين وقطاع غزة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وإصابة 650 مواطنا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الكيلة في بيان صحفي، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة 88 عاما من الفوار بمحافظة الخليل، ومواطنة 79 عاما من حلحول، ومواطن 75 عاما من برقين بمحافظة جنين، ومواطن 79 عاما من دير غسانة بمحافظة رام الله والبيرة في الضفة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة بقطاع غزة أيضا أعلنت عنهما وزارة الصحة بغزة.

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وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (85)، محافظة نابلس (119)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (53)، محافظة رام الله والبيرة (72)، جنين (21)، أريحا والأغوار (19)، طوباس (9)، سلفيت (13)، طولكرم (54)، ضواحي القدس (58)، فيما لم ترد معطيات جديدة حول الحالة الوبائية في مدينة القدس ، ولفتت الكيلة إلى تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة أيضا.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.6%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات، وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة بيت لحم (145)، محافظة سلفيت (4)، و(42) حالة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 36 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعى.