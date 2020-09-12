شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصحفيين البحرينية تؤكد تأسيس علاقات مع إسرائيل خطوة شجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جمعية الصحفيين البحرينية أن تأسيس علاقات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الامريكية، تعتبر خطوة شجاعة تعكس حكمة الملك، وتعُد قفزة متقدمة في سبيل تهدئة التوتر في الشرق الأوسط بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

واعتبرت الجمعية أن توقيع مملكة البحرين اتفاقية سلام مع إسرائيل يٌعبر عن روح التفاؤل بحل جذري للقضية الفلسطينية، وتخلق واقعا جديدا منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبرأيضا خطوة تأريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار في هذه المنطقة التي تأذت كثيرا بسبب التعقيدات في النزاع العربي الإسرائيلي، والتي انعكست تأثيراتها على الأمتين العربية والإسلامية.

وذكرت جمعية الصحفيين البحرينية في بيان صحفي أنها تتفق كليا مع تأكيدات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي.

وأشارت الجمعية إلى «أن مملكة البحرين قد ظلت على الدوام مع الحق الفلسطيني كانت ولا زالت تتطلع إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يسهم في إيجاد حالة من الاستقرار تنعكس تلقائيا على الجميع في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».