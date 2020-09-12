شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: نحن ماضون على الطريق السليم الذي يتيح الفرصة لحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف الزيانى: "نحن ماضون على الطريق السليم الذى يتيح الفرصة لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال وزير الخارجية البحرينى: بإمكان شعوب المنطقة أن تتعايش مع بعض فى بيئة من الرفاهية والاستقرار والأمن

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف الزيانى، أن هدف البحرين من تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو ترسيخ السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة.

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وقال وزير الخارجية البحرينى، خلال لقاءه بقناة سكاى نيوز الإخبارية، أن إعلان تأييد السلام من جانب البحرين هدفه المساهمة فى بناء شرق أوسط مستقر وآمن.

وأوضح عبد اللطيف الزيانى، أن اتفاق السلام خطوة من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطينى والعمل على تجسيد المبادرة العربية.

وتابع وزير الخارجية البحريني: نثمن مواقف الدول التى رحبت بخطوتنا الاستراتيجية المهمة، لافتا إلى أن خطوة دولة الإمارات بشأن تعزيز السلام لاقت ترحيبا واسعا يعكس مكانة الإمارات دوليا.