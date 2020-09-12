شكرا لقرائتكم خبر عن توتر وتشديدات أمنية بطريق قصر بعبدا فى بيروت.. صور والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فرضت قوى الأمن اللبنانى تشديدات أمنية وسادت حالة من التوتر بين المتظاهرين ضد النظام الحاكم والجيش، مطالبين بالقضاء على الفساد وتحقيق دولى فى حادث انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المجرمين والفاسدين وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإخراج البلد من مأزقه.

وعلى بعد أمتار من هذه التظاهرات شهدت مظاهرات عدة مؤيدة للرئيس اللبنانى ميشيل عون، وتتزامن هذه المظاهرات والتجمعات مع حلول ذكرى الأربعين لكارثة انفجار مرفأ بيروت .

وبهذه المناسبة يقيم غبطة البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى صلاة على أرواح الشهداء والضحايا فى كنيسة سيدة لبنان حريصا بحضور عدد من أهالى الضحايا والشخصيات العامة فى لبنان.

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