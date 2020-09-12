شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 29 وفاة و2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1673 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغرب عن تسجيل 29 وفاة و2238 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1673، خلال الـ 24 ساعة الماضية وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 2430 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 82 ألفا و197 حالة.

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وأفادت الوزارة- فى بيان، بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية بلغ مليونين و102 ألف و69 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضى.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1524 حالة، كما تم تسجيل 2344 حالة شفاء؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 64 ألفا و194.