رئيس النواب الليبى يرحب بمخرجات اجتماع الأطراف الليبية التشاورى فى سويسرا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، عن ترحيبه بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري لعدد من الأطراف الليبية بمدينة "مونترو" السويسرية الذي عقد في الفترة من السابع إلى التاسع من سبتمبر الجاري بحضور مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، بغية الوصول إلى خارطة طريق تمهد لانعقاد جلسات حوار "جنيف" للحل الشامل في ليبيا.

وأكد صالح في بيان - أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - أنه تم الاتفاق على أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حدة، اختيار ممثليهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية وأن تكون مدينة سرت مقرا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل لكي تتمكن السلطات الجديدة من ممارسة عملها ولموقع سرت الجغرافي الذي يتوسط البلاد ولتوفير البنية التحتية اللازمة لعمل السلطات الجديدة بالإضافة لتوزيع المناصب السيادية على أقاليم ليبيا الثلاثة.

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وأشار إلى أنه يتوجب على جميع السلطات المعنية إنجاز مهامها في الفترة المحددة وأهمها اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المقرر لها.

ورعت البعثة الأممية اللقاء التشاوري لعدد من الأطراف الليبية، للتمهيد لعودة الحوار السياسي الليبي بجنيف، والذي توقف مارس الماضي باستقالة المبعوث الأممي غسان سلامة.. وبالتوازي استضافت مدينة بوزنيقة المغربية لقاءات البرلمان الليبي ومجلس الدولة.