شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الكويتية تعثر على جثة طفلة فى خزان ماء داخل مسكنها بالجهراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت الأجهزة الأمنية في الكويت على جثة طفلة في خزان مياه داخل مسكنها في الجهراء، وذلك بعد أن فقدت مساء أمس الجمعة، وذكرت صحيفة "الراى" الكويتية، أن الأجهزة الأمنية باشرت البحث عن الطفلة مروة 6 أعوام، بعد ورود بلاغ من ذويها إلى مخفر شرطة الواحة يفيد بتغيب ابنتهم مساء أمس الجمعة.

وأشارت إلى أن الشرطة عثرت على جثة الطفلة في خزان مياه داخل مسكنها في الجهراء، وأن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.