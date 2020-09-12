فيديو.. قتلى وجرحى فى انفجار بمدينة رأس العين السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد 4 مدنيين وأصيب 5 آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، وأكدت مصادر أهلية لمراسل سانا أن 3 نساء ورجلاً مسناً استشهدوا كما أصيب 5 آخرون بجروح بعضها بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة عند “عبارة الحاج وصفي” وهي تجمع لمحال تجارية مقابل البريد بمدينة رأس العين المحتلة. Advertisements ولفتت المصادر إلى أن دراجة نارية مفخخة انفجرت وسط سوق لبيع لحوم الدجاج بالجهة المقابلة للفرن الالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالمكان.

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