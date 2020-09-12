شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقدم التعازى للسودان فى ضحايا الفيضانات والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم الذي تم مؤخرا في العملية السلمية بالسودان، كما عبرت عن استعدادها لدعم جهود الحكومة السودانية في التعافي من آثار الفيضانات التي ضربت معظم أجزاء البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية تناولت مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك كيفية المساهمة في جهود إعادة البناء التي يقوم بها السودان عقب الفيضانات التي اجتاحت البلاد وأحدثت خسائر مادية و بشرية

وأشار الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، أن مايك بومبيو وزير الخارجية اتصل هاتفيا بدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء معبرا عن تعازيه للشعب السوداني في الوفيات التي أحدثتها الفيضانات وسط المواطنين مؤخرا.

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وقال بيان الناطق الرسمي باسم الخارجية، إن الطرفين تناقشا حول كيفية مساعدة الولايات المتحدة بشكل أكبر في جهود التعافي التي تجري حاليا.

وأشار البيان إلى أن مايك بومبيو وزير الخارجية رحب بالتقدم المحرز فى عملية السلام فى السودان التي جرت مؤخرا، وأضاف "واتفق الوزير مع رئيس الوزراء على أهمية استمرار الشراكة لدعم انتقال السودان السلمي إلى للديمقراطية"