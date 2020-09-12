شكرا لقرائتكم خبر عن الأيام البحرينية: الجالية اليهودية في البحرين ترحب باتفاق السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الأيام البحرينية، أن الجالية اليهودية الصغيرة في البحرين أشادت بالاتفاق "التاريخي" بين المملكة وإسرائيل لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ووصفتها بـ "التحرك المهم من أجل السلام في المنطقة".

وقال إبراهيم نونو، رئيس الجالية، في بيان عقب إعلان الاتفاق: «هذا تحرك تاريخي لم نكن نتوقعه قط في حياتنا». وأضاف نونو وهو عضو سابق في مجلس الشورى البحريني: «نتطلع لعلاقة مزدهرة تُفيد الدولتين».

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وترجع أصول يهود البحرين إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما وصلت العائلات الأولى من العراق.

وأعلن البيت الأبيض أمس الجمعة، أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وأن الدولة الخليجية ستشارك الأسبوع المقبل في مراسم في واشنطن، إلى جانب الإمارات، ما يشكل بداية جديدة.

يأتي الاتفاق مع البحرين بعد 4 أسابيع من توصل الإمارات لاتفاق مماثل مع إسرائيل.