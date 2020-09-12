شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 5 إصابات بكورونا فى مخيمى الزعترى والأزرق للاجئين بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى الأردن اليوم السبت أنه منذ ظهور فيروس كورونا فى الأردن، تأكدت إصابة 5 لاجئين فى مخيمى الزعترى والأزرق، موضحا أنه من خلال البروتوكول المعمول به، تم نقل جميع اللاجئين الذين تم التأكد من إصابتهم بالفيروس إلى منطقة البحر الميت المعزولة، ويتم تعقب المخالطين ويطلب من أصدقائهم وعائلاتهم عزل أنفسهم.

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ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى الأردن عن تخصيص مناطق للحجر الصحى والعزل الذاتى فى مخيمى الزعترى والأزرق، وفى الوقت الحالى يتم إيواء العائلات التى كانت على اتصال بالأفراد الذين ثبتت إصابتهم هذا الأسبوع فى هذه المواقع.

ولفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى الأردن إلى أن التطورات التى حدثت هذا الأسبوع كانت مقلقة للجميع، ولكن بشكل خاص للاجئين الذين يعيشون فى المخيمات والأماكن المزدحمة.