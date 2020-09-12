شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: السلام مع إسرائيل خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف الزيانى، إن هدف البحرين من إقامة علاقات مع إسرائيل، هو ترسيخ السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة، وأضاف وزير الخارجية البحرينى، خلال لقاءه بقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن إعلان تأييد السلام من جانب البحرين هدفه المساهمة في بناء شرق أوسط مستقر وآمن.

وأكد عبد اللطيف الزياني، أن اتفاق السلام خطوة من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تجسيد المبادرة العربية.

وأعرب وزير الخارجية البحريني عن تفاؤله بترحيب الدول باتفاق البحرين وإسرائيل قائلا: نثمن مواقف الدول التي رحبت بخطوتنا الاستراتيجية المهمة، لافتا إلى أن خطوة دولة الإمارات بشأن تعزيز السلام لاقت ترحيبا واسعا يعكس مكانة الإمارات دوليا.