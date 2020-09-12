شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: بدء 3 دراسات لقياس المناعة.. و2.5 شخص بين كل 1000 أصيبوا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأردن أن 3 دراسات للأجسام المضادة وقياس مناعة المجتمع الأردني، بدأت في المملكة، موضحا أن تسريبات نتائج المراحل الأولى تشيى الى أرقام صادمة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال المتحدث باسم لجنة الأوبئة في الأردن الدكتور نذير عبيدات، إن الدراسة أظهرت أن هناك أجساما مضادة لنسبة أكبر من عدد الإصابات التي سجلت في المملكة، وأن ذلك يعني أن أعداد المصابين بفيروس كورونا سريع الانتشار، كبير وصادم في الأردن.

ولفت المتحدث باسم لجنة الأوبئة في الأردن إلى أن الأردن أجرى دراسة حول قياس الأجسام المضادة والمناعة المجتمعية، وانتهت المرحلة الأولى من الدراسة وسحبت عينات دم من 4500 شخص موزعين على مناطق مختلفة من الأردن وبشكل عشوائي، وأوضحت النتائج أن 2.5 شخص لكل ألف شخص قد أصيبوا بكورونا، أي حوالي 25 ألف شخص".

وأشار المتحدث باسم لجنة الأوبئة في الأردن إلى أن الأردن يتأرجح بين المرحلتين الثالثة المتمثلة ببؤر عدة لفيروس كورونا المستجد، والرابعة المتمثلة بالتفشي المجتمعى.