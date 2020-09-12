شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 60 وفاة و4106 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 3887 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العراق عن تسجيل 60 وفاة و4106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل شفاء 3887، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، فى خبر عاجل، الخميس، عن تسجيل 3824 حالة شفاء و4597 إصابة جديدة فيروس كورونا، حسب ما ذكرته قناة " العربية" الاخبارية.

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ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "أنه تم فحص 24 ألفًا و378 نموذجا فى كافة المختبرات المختصة فى العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق مليونا و817 ألفا و434 نموذجا".