أول اتصال بين وزيري خارجية البحرين وإسرائيل عقب إعلان التطبيع

المنامة / الخليج 365

أجرى وزيرا خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني وإسرائيل جابي أشكنازي، السبت، أول اتصال هاتفي منذ إعلان التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين، الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا): "جرى اتصال هاتفي اليوم بين الزياني وأشكنازي"، دون أن توضح من قام بالاتصال.

وأكد الوزيران، خلال الاتصال، على "أهمية المضي قدمًا بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة".

في سياق متصل، نقلت "بنا" تصريحات لوزيري الصناعة والسياحة زايد الزياني، والمالية والاقتصاد سلمان آل خليفة البحرينيين تشيد باتفاق التطبيع مع إسرائيل.

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وقال زايد الزياني: "الاتفاق سيفتح أبواب العلاقات بين البلدين، وسيسهم في تحقيق أفق متقدمة نحو حركة تجارية بينهما".

بينما قال سلمان آل خليفة: "الاتفاق سيساهم في خلق فرص وآفاق اقتصادية واعدة".

واليوم، تواصلت الإدانات من قوى سياسية عربية ودول بينها تركيا وإيران، لاتفاق التطبيع الذي توصلت إليه البحرين وإسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي.



ومن المقرر إجراء مراسم توقيع الاتفاقين في البيت الأبيض، الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني.

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