السلام الأفغاني.. بومبيو يلتقي وفد "طالبان" في الدوحة

واشنطن / الخليج 365

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، نائب رئيس "طالبان" الملا عبد الغني بردار، وأعضاء فريق الحركة المفاوض، بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار الحدث التاريخي لبدء محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية.

وقال كيل براون، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان نشره موقع الوزارة الإلكتروني، إن "بومبيو دعا وفد طالبان خلال اللقاء إلى اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى تسوية سياسية، ووقف شامل ودائم لإطلاق النار".

ورحب الوزير الأمريكي بـ"جهود القيادة الأفغانية الرامية إلى إنهاء 40 عاما من الحرب"، مشيرا إلى أن "أفغانستان لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة أو حلفائها".

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وانطلقت صباح السبت، أول محادثات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" في الدوحة، بغية إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عقدين.

يشار أنه في 29 فبراير/ شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية، اتفاقا بين الولايات المتحدة و"طالبان" يمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب أمريكي على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.

ونص الاتفاق على إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.

وتعاني أفغانستان حربا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، في الولايات المتحدة.

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