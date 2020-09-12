سفير فلسطين في البحرين يغادر إلى بلاده

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365 غادر سفير فلسطين لدى البحرين خالد العارف، السبت، المنامة متوجها إلى بلاده، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وذكرت الوكالة أن خطوة السفير "تأتي عقب قرار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي استدعاءه، ردا على اتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل". Advertisements والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق إسرائيل والبحرين على تطبيع العلاقات بينهما. جاء ذلك بعد شهر من إعلان مماثل لاتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. ورفضت القيادة والقوى والفصائل الفلسطينية التطبيع البحريني، كما رفضت قبله الإماراتي، وتوافق أغلبها على اعتباره "خيانة للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية" و"مباركة لصفقة القرن المزعومة".

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