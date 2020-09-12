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شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «المرور» أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة؛ وذلك لتجنب وقوع الحوادث المرورية.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة تجعلنا نفقد الكثير، حرصًا على سلامتك قُد بأمان”.
وأضاف المرور “لسلامتك وسلامة الآخرين دع كل ما يشغلك عن الطريق أثناء القيادة مثل الطعام أو المشروبات أو الهاتف الجوال”.
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