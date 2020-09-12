شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «المرور» أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة؛ وذلك لتجنب وقوع الحوادث المرورية.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة تجعلنا نفقد الكثير، حرصًا على سلامتك قُد بأمان”.

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وأضاف المرور “لسلامتك وسلامة الآخرين دع كل ما يشغلك عن الطريق أثناء القيادة مثل الطعام أو المشروبات أو الهاتف الجوال”.