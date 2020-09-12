شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف رعدية ممطرة على أجزاء من مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مساء اليوم السبت، حالة من التقلبات الجوية، تتمثل في عواصف رعدية ممطرة.

وقال د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم “السماء الآن وفي تمام الساعة 05:15 من مساء اليوم، عواصف رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي مكة والمدينة”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،تبوك) كما توقعت تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.