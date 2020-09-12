وأفاد الصحفي والإعلامي الإسرائيلي بالقناة الـ"13 العبرية، باراك رافيد، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، بأن البيت الأبيض قد نشر دعوات حضور توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.
كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.
وسبق تغريدة ترامب، أمس الجمعة، تغريدة أخرى سابقة لها، في الثالث عشر من شهر أغسطس/آب الماضي، أعلن من خلالها عن اتفاق سلام تاريخي بين الإمارات وإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة حضور حفل توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.