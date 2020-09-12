حزب الله: خطوة البحرين هي انتقال من العلاقات السرية مع إسرائيل إلى العلنية

ووفقا لموقع قناة "المنار" التابعة للحزب، جاء في البيان أن "خطوة البحرين في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تأتي في سياق انتقال الأنظمة العميلة من علاقاتها السرية مع العدو إلى العلنية".

وأشار البيان إلى أن "كل المبررات التي يسوقها هؤلاء الحكام المتسلطون لا يمكن أن تبرر هذه الخيانة العظمى".

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وأضاف أن "كل مبررات هؤلاء الحكام لا يمكن أن تبرر الطعنة المؤلمة للشعب الفلسطيني، وقضايا الأمة العادلة".

وأوضح أن "الرد سيكون من قبل الشعوب الحرة، وفصائل المقاومة الفلسطينية، وسائر حركات المقاومة في المنطقة".

وفي الختام أكد البيان أن "المقاومة متمسكة بتحرير أرضفلسطين كاملة، وترفض كل أشكال التطبيع، والتعاون مع إسرائيل". Advertisements

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وأكد البيان أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول، بحسب ما ذكر البيان.

كما أشاد الطرفان بدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لشجاعته في 13 أغسطس/ آب 2020، في الإعلان عن قيام علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.