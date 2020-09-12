هل يعد متعافي «كورونا» ناقل للمرض؟.. «الصحة» تجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. Advertisements وقالت “الصحة” ردا على تساؤل البعض بشأن مدى انتقال العدوى بعد تعافي المصاب من فيروس كورونا: إنه “عند تواصلك مع مصاب قد تلتقط الفيروس وتنقله لشخص آخر لم تسبق له الإصابة”. وأضاف وزارة الصحة “لذلك يجب الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية والحد من انتشار الفيروس”.

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