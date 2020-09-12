- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وقال مدير جمعية البر محمد فاتح العباسي لـ "سبوتنيك"، إن المشغل باشر مع بداية شهر يوليو/ تموز الماضي، بتصنيع الكمامات الواقية وفق الشروط الصحية المناسبة للحماية من فايروس"كورونا"، حيث أنجز 80 ألف كمامة حتى الآن تم توزيعها على طلبة الجامعة والعاملين في القطاع الصحي.
© Sputnik . Ateea Al-Ateea
من جانبه، أكد مدير فرع جامعة الفرات الحكومية في الحسكة الدكتور نجم الحميدي لوكالة "سبوتنيك" أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدم لفرع جامعة الفرات 50 ألف كمامة تم خياطتها في مشغل جمعية البروالخدمات الاجتماعية الخيرية، إضافة إلى 800 ليتر من معقمات اليدين و8 أجهزة للفحص الحراري .
وتابع الحميدي بأن توزيع الكمامات الطبية، تم بشكل مجاني على طلبة الكليات الجامعية والمعاهد المتوسطة وللكادر الإداري والتعليمي في كليات الفرع وعددها ثمانية كليات وثلاثة معاهد متوسطة، أثناء تقديمهم للامتحانات الفصل الثاني، حيث يبلغ عدد الطلبة مابين 25 إلى 30 ألف طالب وطالبة.
-
مساعدات طبية في الحسكة
© Sputnik . Attia Al-Attia
-
مساعدات طبية في الحسكة
© Sputnik . Attia Al-Attia
-
مساعدات طبية في الحسكة
© Sputnik . Attia Al-Attia
Advertisements
-
مساعدات طبية في الحسكة
© Sputnik . Attia Al-Attia
1 / 4
© Sputnik . Attia Al-Attia
مساعدات طبية في الحسكة
ويعمل في المشغل 45 سيدة من المعيلات لأسرهن من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والنازحات والأسر الهشة.
وكان مدير صحة محافظة الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف طالب المنظمات الدولية الإسراع في توفير وتأمين جهازي لفحص المصابين "بكورونا" واحد في المشفى الوطني
© Sputnik . Ateea Al-Ateea
هذا وتعاني محافظة الحسكة نقصا حادا بالمستلزمات الطبية نتيجة الحصار الاقتصادي الغربي لسوريا، على التوازي مع سيطرة تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي على معظم مشافيها ومراكزها الطبية، كما تعاني قطعا متكررا لمياه الشرب من محطة آبار علوك نتيجة الصراع (التركماني الكردي).
كانت هذه تفاصيل خبر مشغل خيري يقدم 50 ألف كمامة لطلاب جامعة "الحسكة" السورية... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.