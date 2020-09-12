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وأكد الموقع أن هذه المظاهرة ستكون امتدادا للتظاهرات التي تقام في إسرائيل، كل يوم سبت، والمعروفة باسم "الأعلام السوداء"، احتجاجا على لائحة الاتهام المُقدمة ضد نتنياهو بثلاث مخلفات جنائية تتعلق بالفساد.
وأعرب الإسرائيليون الأمريكيون الذين سيتظاهرون في واشنطن، عن دعمهم للمتظاهرين الإسرائيليين ضد نتنياهو، أمام مقره الرسمي في شارع بلفور في القدس.
وينتمي هؤلاء إلى حركة الاحتجاج UnXeptable، وهي حركة بدأها نشطاء في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، ويمتلكون أكثر من عشرين خلية، في جميع أنحاء العالم.
ويتظاهر أعضاء الحركة أسبوعيا، في تضامن عابر للقارات مع المتظاهرين ضد نتنياهو في إسرائيل، مطالبين إياه بالاستقالة من منصبه، بسبب قضايا الفساد، وبسبب إلحاق الضرر الممنهج، بمؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية وقيمها، وهي الشرطة والنيابة العامة والقضاء في إسرائيل، المُشرف على محاكمة نتنياهو.
وسيحمل المتظاهرون لافتات تعبر عن دعمهم لاتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين، وتحفّظهم في الوقت نفسه، على المُوقّع عليها من الجانب الإسرائيلي وهو نتنياهو.
ويعزى الهدف من التظاهرة، هو إخبار العالم أجمع، أن المراسم ليست مراسم شرعية، لأن الاتفاقية موقعة من قبل رئيس حكومة، يعمل أثناء اتهامه بارتكاب جرائم، ويهدد مكانة إسرائيل كدولة ديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم ذهابه لتوقيع اتفاقات التطبيع… "الأعلام السوداء" تلاحق نتنياهو في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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