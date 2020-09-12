وفاة خال الرئيس السوري

ونعى حفيد محمد مخلوف اليوم، السبت، 12 من سبتمبر/أيلول، عبر حسابه في إنستغرام، جده دون توضيح أسباب الوفاة أو تاريخها.
وتوفى خال الرئيس السوري في مشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد معاناة مع فيروس كورونا، بحسب موقع "أخبار سوريا".
ووفقا للموقع، نعت أسرة مخلوف عميدها محمد وهو والد رجل الأعمال المعروف رامي الذي كان حتى ما قبل أشهر أقوى وأبرز رجال الأعمال في سوريا.
ومحمد هو شقيق أنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الرئيس الحالي، وقد تسلم عددا من المناصب في حياته، منها إدارته لأهم المؤسسات الاقتصادية المهمة في البلاد.
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