فرقاطة للناتو ترسو بميناء الجزائر لتنفيذ تدريب مشترك

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365
رست في ميناء الجزائر، السبت، فرقاطة من المجموعة البحرية الثانية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، تمهيدا لتدريبات عسكرية ستجري بين البلدين.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الفرقاطة الإسبانية (ESPS ALVARO DE BEZAN F-101)، رست في ميناء الجزائر".
وأوضح البيان أن الفرقاطة من المجموعة البحرية الدائمة الثانية لحلف الناتو "SNMG-2"، وأنها ستتوقف في الميناء لمدة ثلاثة أيام، لـ"تنفيذ تمرين مع وحدة بحرية محلية في إطار التعاون العسكري".
وأكد أن ذلك "يندرج في سياق نشاطات التعاون العسكري بين وزارة الدفاع الوطني ودول منظمة الحلف الأطلسي في مجال الدفاع، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتطوير قدرات قواتنا المسلحة".
وأضاف البيان أنه "ستقوم وحدة عائمة من قواتنا البحرية (الجزائرية)، بالتنسيق مع سفينة من المجموعة البحرية الدائمة الثانية للناتو، بتنفيذ تمرين في البحر من نوع PASSEX".
وتمرين "باساكس" مناورة بين الجانبين حول المراقبة البحرية، وسبق أن نفذ الطرفين تمارين مماثلة بينهما في حوض البحر المتوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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