اشتية: تطبيع البحرين مع إسرائيل "ضربة للعمود الفقري العربي"

عوض الرجوب/الخليج 365

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السبت، اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي، بأنه "ضربة للعمود الفقري العربي".

جاء ذلك في بيان لاشتية، وصل الخليج 365 نسخة منه، تعليقا على اتفاق التطبيع الذي تم الإعلان عنه بين البحرين وإسرائيل برعاية أمريكية.

وقال اشتية إن "تسديد مثل هذه الضربة للعمود الفقري العربي والعمل العربي المشترك، ما هو إلا خدمة لدولة الاستعمار إسرائيل وحاميتها، ووضع للحسابات الضيقة قصيرة المدى مع الإدارة الأميركية، فوق اعتبارات القضايا الإستراتيجية".

واعتبر أن الاتفاق يأتي "على حساب أماني الأمة العربية والإسلامية والحقوق الفلسطينية، وشرعنة للاحتلال والاستيطان والعدوان المتكرر على (المسجد) الأقصى".

وأدان اشتية التطبيع البحريني مع إسرائيل الذي جاء بعد خطوة مماثلة من الإمارات، معتبرا أنه "خرق فاضح للموقف العربي الرسمي والشعبي".

وقال أيضا إن "الإدارة الأمريكية، كما فشلت بجعلنا نستسلم عبر إجراءاتها، فهي واهمة بأنّ هذه الاتفاقيات ستؤدي لإنهاء القضية".

Advertisements

وأكد انفتاح الحكومة الفلسطينية على العالم في أي جهد دولي حقيقي للتسوية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرارات الدولية وحق العودة.

وحيا رئيس الوزراء الفلسطيني، الأصوات البحرينية "الحرة المعارضة للاتفاق التطبيعي مع دولة الاحتلال".

وتساءل عن "الموقف العربي المطبع مع إسرائيل بحجة التهديد الإيراني، إذا ما قامت الإدارة الأمريكية القادمة بتفعيل الاتفاق مع إيران؟".

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي، عبر اتفاق تطبيع قوبل برفض فلسطيني.

ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض بحضور نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.