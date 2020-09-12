بـ1007.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا، بواقع 1.007 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها سجلت أيضا 521 حالة تعاف من الفيروس، فيما لا توجد وفيات جديدة.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات الجديدة تعد الأعلى منذ ظهور كورونا بالبلاد.

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يُذكر أن أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا سجلتها الإمارات، بلغت 994 حالة، في مايو/أيار الماضي.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 78.849، بينها 399 وفاة، و68.983 حالة تعاف.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 28 مليونا و700 ألفا، توفي منهم أكثر من 920 ألفا، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و610 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".

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