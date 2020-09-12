مسؤول إسرائيلي: سنفتتح سفارة بالبحرين مع توقيع اتفاق التطبيع

زين خليل/الخليج 365
قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، إن بلاده ستعمل على افتتاح سفارة في البحرين مع التوقيع على اتفاق التطبيع الثلاثاء المقبل.
ونقلت التصريح وسائل إعلام عبرية بينها القناة (12) الخاصة وهيئة البث الرسمية والقناة (13) الخاصة دون الإشارة إلى اسم المسؤول الإسرائيلي.
وقالت هيئة البث إنه بالإضافة إلى إقامة السفارات وتعيين سفراء، اتفقت إسرائيل والبحرين على إطلاق رحلات جوية مباشرة بينهما ومشاريع للتعاون في مجالات متنوعة.
ولم يوضح الإعلام العبري إن كان سيجرى افتتاح السفارة بالتزامن مع حفل التوقيع على اتفاق التطبيع، أو في وقت لاحق.
والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي.
ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض بحضور نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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