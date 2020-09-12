عبد الله عبد الله يلتقي وزيري الخارجية الأمريكي والقطري

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
التقى رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، السبت، وزيري الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة الدوحة.
جاء ذلك على هامش اجتماعات محادثات السلام الأفغانية المباشرة التي انطلقت صباح السبت، في الدوحة.
وقال مكتب عبد الله إن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة التقى بومبيو، في الدوحة، حسبما نقل موقع قناة طلوع نيوز المحلية.
وخلال اللقاء تعهد بومبيو بمواصلة دعم الولايات المتحدة للسلام الأفغاني.
كما التقى عبد الله على هامش مراسم افتتاح المحادثات وزير الخارجية القطري
وكتب عبد الله على تويتر: "أشكر قطر والوزير على استضافتهم هذا الحدث التاريخي وعلى دعمهم جهود السلام".
وانطلقت صباح السبت، أول محادثات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة، بغية إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عقدين.
يشار أنه في 29 فبراير/ شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية، اتفاقا بين الولايات المتحدة و"طالبان" يمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب أمريكي على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.
ونص الاتفاق على إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء طالبان، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.
وتعاني أفغانستان حربا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه، في الولايات المتحدة.
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